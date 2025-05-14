İzmir’de Metal Döküm Yangını Söndürüldü

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir’in Bornova ilçesindeki bir metal döküm atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, Egemenlik Mahallesi Dökümcüler Sitesi’ndeki atölyede dün akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Atölye çalışanları, belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark ettikten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

HASTA KONTROLÜ YAPILDI

İhbar üzerine ateşin çıktığı bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin etkili müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Ancak, yangın sırasında bazı çalışanların dumandan etkilendiği anlaşıldı. Sağlık ekipleri, bu çalışanlara müdahale etti ve durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı. İş yerinde maddi hasara yol açan yangının sebebi üzerine inceleme başlatıldı.