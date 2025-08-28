İzmir’de Minibüs İle Araç Çarpıştı

KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ VE YARALILARIN DURUMU

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, işçileri taşıyan bir servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Armutlu mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Turgutlu yönüne giden Mehmet Budak (49) yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan 49 ABE 666 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle karşı yönden gelen Veysi Ekin (45) kontrolündeki 44 LS 968 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

KAZA SONUCU OLAY YERİNDE YAŞANANLAR

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç sürücüsü Veysi Ekin olay yerinde yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü ve araçta bulunan 12 yolcu ise yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAFİK AKIŞI VE KONTROL

Kaza nedeniyle Turgutlu istikametinde trafik uzun bir süre aksadı. Ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olayın ardından bölgedeki trafik düzenlemesi için ekipler çalışmalarını sürdürdü.