İzmir’de MLKP’ye Yönelik Operasyon Yapıldı

İZMİR MERKEZLİ OPERASYON

İzmir merkezli olarak 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında, ESP il binasında yapılan aramalarda yasaklı yayınlar ve çeşitli dijital materyaller elde edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MLKP Silahlı Terör Örgütü’nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) ve SGDF (Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu) yapılanmaları içinde aktif olduğu belirlenen toplam 20 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bugün saat 06.00’da İzmir merkezli İstanbul, Gümüşhane ve Adıyaman illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin adreslerinde ve ESP İl Binası’nda yapılan aramalarda, yasaklama kararı olan birçok kitap ve dergilerin yanı sıra cep telefonları, USB bellekler, hard diskler ve laptop gibi dijital materyaller elde edildi.