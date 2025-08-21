İzmir’de Motosiklet Hırsızları Tutuklandı

İZMİR’DE HIRSIZLIK OLAYLARI

İzmir’de meydana gelen dört ayrı motosiklet hırsızlığıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda iki şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anlarını gösteren güvenlik kameralarındaki görüntüler gün yüzüne çıktı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Polis ekipleri, Karabağlar ilçesinde gerçekleşen 4 hırsızlık olayıyla ilgili incelemelerini sürdürdü. Yapılan araştırmalarda, 32 iş yeri ve MOBESE kameralarının kayıtları incelendi ve şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Şüpheliler B.Ö. (25) ve B.E.H. (13) olarak tespit edildi. İki şüpheli, bir önceki gün gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Özellikle B.E.H.’nin daha önce iki hırsızlık suçundan arandığı da öğrenildi.

MOTOSİKLETLERİN BULUNMASI VE TUTUKLAMA

Çalınan dört motosiklet de polis tarafından bulundu ve tutanakla asıl sahiplerine teslim edildi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanma kararı alındı. Ayrıca, hırsızlık anlarının güvenlik kameralarındaki görüntüleri de olayın detaylarını gözler önüne serdi.