İzmir’de Motosiklet Kaza Geçirdi

REFÜJE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İzmir’in Bayındır ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Mesut Bakmaz yönetimindeki 35 BSC 195 plakalı motosiklet, ilçe girişinde refüje çarparak devrildi.

OLAY YERİNDE ACİL MÜDAHALE

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Bakmaz’ı hızlıca Bayındır Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Bakmaz yaşamını yitirdi.

Hassa’da Yangın Nedeniyle Evler Tahliye Ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Yukarıbucak Mahallesi'nde evlerin tahliye edilmesine yol açtı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Bilecik Valisi Ziyaret Gerçekleştirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile ildeki tarımsal durum ve orman yangınları üzerine istişarelerde bulundu. Ziyaret, bir tablo hediye ile tamamlandı.

