İzmir’de Motosiklet Kaza Geçirdi

REFÜJE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İzmir’in Bayındır ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Mesut Bakmaz yönetimindeki 35 BSC 195 plakalı motosiklet, ilçe girişinde refüje çarparak devrildi.

OLAY YERİNDE ACİL MÜDAHALE

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Bakmaz’ı hızlıca Bayındır Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Bakmaz yaşamını yitirdi.