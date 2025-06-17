İzmir’de Motosiklet Kazası Gerçekleşti

İZLENİM GÜVENLİK KAMERASINDA

İzmir’in Tire ilçesinde yaşanan motosiklet kazası, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay Tire’nin Işıklı köyünde saat 15.00 sularında meydana geldi. İki motosikletin çarpışması sonucunda Ş.C., Y.Ö. ve H.F. yaralandı. Kaza sonrası orada bulunan vatandaşlar yaralılara ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa bir zaman içinde olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Tire Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAKİ GÖRÜNTÜLERDE

Motosiklet kazası, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, güvenlik şeridine geçip tekrar yola çıkmak isteyen bir motosiklete, sağ şeritten gelen başka bir motosikletin çarptığı, bu çarpışma sonucu 3 kişinin yola savrulup sürüklendiği anlar yer aldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı.