İzmir’de Motosiklet Kazası Oldu

KAZA ANINDA YAŞANANLAR
İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, bariyerlere çarpıp yaklaşık 30 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü, 19 yaşındaki motokurye Ali Sercan Orman yaşamını yitirdi. Kaza, saat 04.00 civarında İzmir-Bornova Çevre Yolu’nun Bayraklı sapağı yakınında gerçekleşti. Ali Sercan Orman, 35 BOB 895 plakalı motosikletinin kontrolünü kaybetti.
Ali Sercan Orman’ın motosikletinin bariyerlere çarptığı kazada, kaskının başından fırlaması nedeniyle genç sürücü yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kaza ihbarının yapılmasının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler, Orman’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
CANSIZ BEDENİ İNCELEMELER İÇİN GÖNDERİLDİ
Ali Sercan Orman’ın cansız bedeni, kazanın ardından yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Bu üzücü olay, genç motokuryenin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.