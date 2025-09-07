İzmir’de Motosiklet Kazasında 1 Ölüm

TRAJİK KAZA OLDU

İzmir’in Bornova ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında park halindeki bir kamyona çarpan motosiklet nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı. Kaza, saat 02.50 civarında Atatürk Mahallesi Yavuz Caddesi’nde meydana geldi. Aldığı bilgiler doğrultusunda, Mustafa Karabulut’un kullandığı motosiklet, yol kenarında duran kamyona arka taraftan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mustafa Karabulut ve arkasında yolcu olarak bulunan Emirhan Ç. yaralanmış durumda.

SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olayın hemen ardından sağlık ve polis ekipleri, ihbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Mustafa Karabulut, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Emirhan Ç.’nin tedavisinin ise devam ettiği bildiriliyor. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.