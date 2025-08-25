İzmir’de Motosiklet-Pikap Çarpıştı, 1 Öldü

KAZA HAKKINDA BİLGİLER

İzmir’in Ödemiş ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Olay, Bıçakçı Mahallesi’nde meydana geldi. 15 yaşındaki Hazım Ç., 35 SFF 56 plakalı motosikletiyle virajı alamayarak karşı yönden gelen E.Y. tarafından yönetilen 35 BRK 510 plakalı pikapla çarpıştı.

MÜDAHALE VE SONUÇLAR

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralıları değerlendirdi. Hazım Ç. ile motosikletin arkasında oturan 15 yaşındaki Atlas Ö. kaza sonrasında yaralanarak Ödemiş Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan müdahalelere rağmen, Hazım Ç. kurtarılamadı. Atlas Ö.’nün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.