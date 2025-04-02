İzmir’de Müdür Kazada Hayatını Kaybetti

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

İzmir’de yaşanan trajik bir kazada, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan’a çarpan sürücü Talip B., “Havanın yağmurlu olmasından dolayı direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Yolun kenarındaki Mustafa Kayhan’ı göremeyip çarptım” diye ifade etti. Kaza, saat 16.30 sıralarında Kuşadası Seferihisar yolu Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Talip B. (75) yönetimindeki 35 GB 7884 plakalı kamyonet, yolda yaya olarak bulunan 56 yaşındaki Kayhan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kayhan, metrelerce savrulurken, sürücü Talip B. kazadan sonra aracından inerek olay yerinden kaçtı.

SAĞLIK DURUMU VE HASTANE SÜRECİ

İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemlerini aldı. Sağlık ekipleri, Kayhan’ın ağır yaralı olduğunu belirleyerek onu Seferihisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan evli ve üç çocuk babası Mustafa Kayhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü ve ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Diyarbakır’a ulaştırıldı. Kayhan, bugün öğle namazının ardından Odabaşı Bal Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

SÜRÜCÜNÜN YAKALANMASI VE İŞLEMLERİ

Öte yandan, kazanın ardından kaçan sürücü Talip B., Doğanbey Karakol Komutanlığı önünde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan alkol testinde alkolsüz olduğu belirlenen Talip B., ilk ifadesinde havanın yağmurlu olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, bu nedenle yol kenarındaki Mustafa Kayhan’ı göremediğini aktardı. Talip B., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.