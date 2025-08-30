İZMİR’de Muhtar Bekir Türkoğlu, Proje Başlattı. Hayırseverlerden Kıyafet Toplayarak Yardımcı Oluyor. İhtiyaç Sahipleri İçin Alışveriş İmkanı Sağlıyor

MAHALLE MUHTARINDAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK

İzmir’in Bornova ilçesinde, mahalle muhtarı Bekir Türkoğlu (47), ‘Askıda Elbise’ projesini hayata geçirerek muhtarlığın önünü butikte dönüştürdü. Muhtarlık binasının önüne yerleştirdiği askılara hayırseverlerden topladığı yeni ve ikinci el kıyafetleri asan Türkoğlu, ihtiyacı olan ailelere ve çocuklara yardım etmeyi hedefliyor. Türkoğlu, “Projeyi başlattığımızda eşya gelip gelmeyeceğini düşünürken, bu fikir bir anda çığ gibi büyüdü” diyor.

İYİLİK PROJELERİNE YOĞUNLAŞMA

Kentte bir özel okulda Almanca öğretmeni olarak görev yaparken 1,5 yıl önce istifa eden Bekir Türkoğlu, Gaziosmanpaşa Mahallesi Muhtarlığı’na aday oldu ve seçimi kazanarak göreve başladı. Göreve geldiğinde sadece muhtarlık binasında oturmaya değil, aynı zamanda iyilik projelerini uygulamaya koymaya da karar verdi. Türkoğlu, muhtarlığın önündeki butiği, ihtiyaç sahiplerinin buradan kıyafet seçme imkanı bulması amacıyla oluşturdu. Amacı, mahallesindeki ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara yardımcı olmak.

DUYGUSAL YAKLAŞIM VE PROJENİN BÜYÜMESİ

İhtiyaç sahiplerinin mahcup olmaması için dikkatli davrandığını belirten Türkoğlu, “Bir çocuk buraya geldiğinde annesine ‘Bunu da satın alabilir miyiz?’ diye soruyor. Çocuk bunu bir butikten aldığını zannediyor.” diyerek, projenin duygusal yönünü ön plana çıkarıyor. Şu ana kadar 200-300 çuval eşya dağıttıklarını belirten Türkoğlu, hasta yatağından erzağa kadar geniş bir destek verme çabasında olduklarını vurguluyor. “Bir elin verdiğini diğer el görmüyor.” ifadesiyle, yardımlaşmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor.

YENİ PROJELER VE SÜREKLİLİK

Kendisinin veya çocuğunun kullanabileceği eşyaları askıya astığını söyleyen Türkoğlu, “Onun dışında koymuyorum. Bağışlayan insanlar çok düşünceli.” diyor. Okulların açılmasına az kaldığı için ‘Bir çocuk da sen giydir’ projesi başlattığını duyuran Türkoğlu, bu projeye kişisel katılım sağlamakta ve duyarlı vatandaşlardan destek beklemekte. Şu ana kadar bu kampanya kapsamında 7-8 çocuğu giydirdiğini belirtiyor. Eleştirilere de yanıt veren Türkoğlu, “Yerinde duran muhtar değil, koşturan, insanlara dokunan bir muhtar olmaya çalışıyorum.” ifadeleriyle çalışmalarının süreklerini vurguluyor.