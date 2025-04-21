İzmir’de Naht Ve Kazaziye Sanatı

İZMİR’DE SANAT YAŞATIYORLAR

İzmir’de yaşayan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanına sahip olan naht sanatı ustası Murat Vatan (48) ile kazaziye ustası Pınar Vatan (46) çifti, Kutu Han’daki atölyelerinde unutulmaya yüz tutmuş sanatlarını yaşatmak için çaba harcıyor. Asıl mesleği laborantlık olan Murat Vatan, naht sanatına duyduğu derin ilgi nedeniyle işinden ayrılarak 18 yıldır bu sanatla uğraşıyor. Devlet okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Pınar Vatan da 8 yıl önce kazaziye sanatına gönül vermiş durumda. Çift, gümüş ve ahşabı birleştirerek ortak projeler üzerinde de çalışıyor.

NAHT SANATI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELER

25 yıl laboratuvar teknisyeni olarak çalışan Murat Vatan, 1.5 yıl önce tamamen naht sanatına yönelmeye karar verdiğini belirtti. “Hobi olarak gemi modelciliği yapıyordum. Kıl testereyi kullanmayı öğrenince naht sanatı ile tanıştım, çok hoşuma gitti. 18 yıl boyunca bu sanatı icra ediyorum. Bu sanata olan aşkım nedeniyle devlet memurluğundan istifa ettim ve kendimi bu alanda geliştirdim. Naht sanatı, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait. Oyma işlemi ile ahşap üzerine çeşitli desenler yaparak bu sanatı uyguluyoruz. İçerisinde sedef ve metal de kullanabiliyoruz. Unutulmaya yüz tutan sanatlar arasında yer alıyor ve birçok kişi naht sanatını bilmiyor” şeklinde konuştu.

ORTAK ÇALIŞMALAR VE SANATIN GELECEĞİ

Tire’deki tarihi Kutu Han’da 4 yıl önce atölyelerini açtıklarını ifade eden Murat Vatan, “Eşimle birlikte çalışarak üretim yapıyoruz. Önceden evde çalışıyorduk ama şimdi hem atölyede hem de evde üretime devam ediyoruz. Türkiye’de, karı-koca olarak farklı sanat dallarında çalışma yapanlar oldukça nadir. Beraber ortaklaşa üretim yapmak çok güzel” diye belirtti.

PAZARIN GELİŞİMİ VE KURS VERME ARZUSU

Pınar Vatan, kazaziye sanatında 8 yıldır çalıştığını vurguladı. “Kazaziye sanatı, tespih püskülleri ile dikkatimi çekti. Tespih püsküllerine bakana kadar bu sanat hakkında pek bir bilgim yoktu. Fakat araştırmaya başladım ve deneme yanılma yöntemi ile bu sanata adım attım. Kazaziye bin ayar gümüşün ibrişim denilen ipek iplik üzerine çekilmesiyle yapılıyor. Kendine has motifleri ve düğümleri var. Günümüzde bu sanat da unutulmuş sanatlardan biri” dedi.

Eşinin sanata olan ilgilisi ve uzun yıllardır bu alanda çalışması Pınar Vatan için ilham veriyor. “Birlikte hem ürün çıkarıyoruz hem de sanatın devamı için kurs vermeyi planlıyorum. Öğretmeyi çok seviyorum ve bu alanda genç nesilleri yetiştirme isteğim var” diye ekledi.