İzmir’de NARKOALAN Operasyonu, Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU MADDE OPERASYONU

İzmir’in Konak ilçesinde, NARKOALAN ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda birçok uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla alakalı olarak bir zehir taciri tutuklandı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden oluşan NARKOALAN timleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair bilgiler üzerine harekete geçti.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan çalışmalar neticesinde belirlenen adres üzerinde düzenlenen operasyonda, toplamda bin 300 adet sentetik ecza, 32 adet ecstasy hap, 64,72 gram toz ecstasy, 4,13 gram kokain, 15,69 gram esrar ile birlikte bir adet hassas terazi bulundu. Ayrıca suçtan elde edildiği düşünülen 226 bin 650 TL nakit para da ele geçirildi. Operasyon sonunda H.G. (36), N.Y. (17), S.A.K. (35) ve Ş.Ö. (54) isimli dört şüpheli şahıs gözaltına alındı.

ADLİ SÜREÇ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden ikisi serbest bırakılmaya karar verildi. Ancak H.G. ve N.Y. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan N.Y., adli kontrol şartıyla serbest kalırken H.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.