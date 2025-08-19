Haberler

İzmir’de Narkotik Ekipleri Gözaltına Aldı

OTOGARDA YAPILAN DENETİMLERDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İzmir Otogarı’nda polis ekipleri, narkotik köpeği ile yaptıkları denetimlerde şüpheli kolilerde uyuşturucu madde buldu. Kolilerde yer alan şampuan kutularında gizlenmiş 11 gram esrar bulundu. Koliyi teslim almaya gelen 3 kişi gözaltına alındı.

NARKOTİK EKİPLERİ ARAMA YAPTI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde emanet bölümünde eşyalar üzerinde kontroller yaptı. Arama sırasında köpeğin tepki verdiği bir koli incelendi. Detaylı inceleme sonucunda, şampuan kutularının içinde uyuşturucu maddeye ulaşıldı.

Koliyi almaya gelen 3 şahıs, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı. Yetkililer, şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

