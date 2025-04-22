İzmir’de Normal Doğum Tercih Edildi

İKİNCİ BEBEK İÇİN SEZARYEN DÜŞÜNÜYORDU

İzmir’de ikinci çocuğunu sezaryen ile dünyaya getirmeye karar veren bir anne adayı, gebe okulunda aldığı eğitim sayesinde normal doğum yapmaya yöneldi. Buca ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Fatoş Bakar, 10 yıl önce ilk çocuğunu normal doğum ile dünyaya getirmişti. İkinci kez hamile kalan Bakar, başlangıçta sezaryen ile doğum yapmayı planlıyordu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleşen kontroller sırasında gebe okulu sorumlu ebesi Mehtap Er ile tanıştı.

EĞİTİMLER FİKRİ DEĞİŞTİRDİ

Mehtap Er, normal doğumun anne ve bebek sağlığına sağladığı faydaları anlatan bir eğitim verdi. Bu eğitimler sonucunda Fatoş Bakar, normal doğum konusundaki fikrini değiştirdi ve ikinci bebeğini normal doğum ile dünyaya getirmeye karar verdi. Bakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gebe okulunda aldığı eğitimle normal doğumun sağladığı avantajları öğrendiğini belirtti. Bu nedenle kararını değiştirdiğini vurgulayan Bakar, diğer anne adaylarına da normal doğumu denemelerini önerdi.

NORMAL DOĞUMUN FAYDALARI

Mehtap Er ise normal doğumun daha sağlıklı bir süreç olduğuna dikkat çekti. Gebelere doğum korkularını aşmaları için eğitimler verildiğini belirten Er, normal doğumun ardından annenin bebeği ile hemen buluşabileceğini, emzirmenin hızlı başladığını ve doğum kanalından geçen bebeğin bağışıklık sisteminin güçlendiğini ifade etti. Bu bilgilerin, diğer anne adayları için de önemli bir motivasyon kaynağı olabileceği belirtiliyor.