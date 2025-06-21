İzmir’de Öğrenci İşleri Temizlik Girişimi

ÖĞRENCİLER TEMİZLİK HİZMETİ SUNUYOR

İzmir’de üniversite öğrencileri, “Öğrenci İşleri Temizlik” adını verdikleri bir girişimle hem eğitimlerine devam ediyor hem de para kazanıyor. Urla ve Çeşme ilçelerinde temizlik hizmeti sunan öğrencilerin müşterileri arasında ünlü tanıdıklar da yer alıyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Kimya Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Cihan Kılıç, eğitim hayatını sürdürebilmek için dikkat çekici bir projeye imza attı. Yurt dışında yaygın bir model olan “handyman” felsefesinden ilham alan Kılıç, “Öğrenci İşleri Temizlik” projesini hayata geçirdi. Başlangıçta üniversitedeki arkadaşlarının desteğiyle gündelik ev temizliği yapmaya başlayan genç girişimci, kısa sürede profesyonel bir ekip oluşturarak büyüdü. Şu anda Urla ve Çeşme’de 12 öğrenci ve profesyonel temizlik personelinden oluşan bir ekip faaliyet gösteriyor. Özellikle yaz aylarında bu bölgelerde artan nüfusla birlikte, temizlik hizmeti bulmakta zorlanan ev sahiplerine yanıt veriyor. “Öğrenci İşleri Temizlik” hizmetinden faydalanan tanınmış kişiler arasında oyuncu Doğa Rutkay ve şarkıcı Ceylan Ertem bulunuyor. Genç yaşıyla eğitim hayatını sürdüren Cihan Kılıç, projesiyle çevresindeki öğrencilere istihdam sağlıyor ve yerel halkın temizlik ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. Kılıç, ileride faaliyet alanını genişletmeyi ve farklı şehirlerde “Öğrenci İşleri Temizlik” hizmetini kurmayı planlıyor.

FLEXIBLE ÇALIŞMA TAKVİMİ SAĞLIYOR

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Kimya Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Cihan Kılıç, ailesine yük olmamak için özel sektörde çalıştığını, ancak emeğinin karşılığını tam olarak alamadığı için kendi işini kurarak daha özgür çalışmayı ve okul arkadaşlarına fayda sağlamayı hedeflediğini belirtiyor. Çalışmak isteyen öğrencilerin gün ve saatlerini özgürce seçebildiğini vurgulayan Kılıç, “Öğrenci İşleri Temizlik Projesi, öğrencilerin özgür ve kazançlı bir şekilde çalışmasını öngören bir sistem aslında. Biz sektör olarak özel ev hizmetlerini hedefliyoruz. Temizlik, çocuk bakımı, özel ders ve bahçe işleri gibi hizmetler sunuyoruz. Çalışan ve müşteri havuzunu iyi bir şekilde yönetiyoruz. Böylece öğrencilerin derslerine ve sınavlarına engel olmuyoruz ve kaliteli hizmet sunuyoruz” diye ifade ediyor.

PROJENİN YAYILIM HEDEFİ

İşe girmeden önce bulaşıklarını çamaşır suyuyla yıkadığını belirten Kılıç, “Şimdi temizlikle ilgili tüm detayları biliyorum. Müşterilerimiz bizi çok destekliyor ve biz de onların verdiği parayı gerçekten hak etmeye çalışıyoruz. Müşterilerimiz arasında Doğa Rutkay ve Ceylan Ertem gibi isimler var. Herkes projeyi destekliyor ve benimsiyor. Biz bu projeyi bütün Türkiye’ye yaymak istiyoruz. Amacımız tüm öğrencilerin özgürce çalışması ve haklarını alması. Bu yönde öğrencidenişler.com adlı projemiz çok yakında faaliyete geçecek. Müşterilerimiz şeffaf fiyatlarla hizmet alacak, öğrenciler ise özgürce çalışacak” şeklinde konuştu.

EKİP BÜYÜYOR

Cihan Kılıç’a işe ihtiyacı olduğunu belirten İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Yiğit Gezer, “İlk gün çok heyecanlıydım çünkü temizlik konusunda hiçbir tecrübem yoktu. Hangi malzemenin nereye döküleceğini bilmiyordum ama ablaların yönlendirmesiyle hızlıca deneyim kazandık. Zamanla kendimizi geliştirdik ve bu hem bize fayda sağladı hem de gelir elde ettik. Başlangıçta ekibimiz 4-5 kişiydi, şimdi 12-13 kişilik bir ekibiz. İlk başta zorlanıp ayrılanlar oldu ancak bizim yapabildiğimizi görünce “Biz neden yapamayalım?” düşüncesi oluştu ve ekip büyüdü. Şu an herkes memnun, derslerine de vakit ayırabiliyorlar çünkü çalışma saatleri esnek ve özgürlük sağlıyor” dedi.

HARÇLIKLARINI ÇIKARIYORLAR

Bu işe yeni başlayan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Enerji Sistemleri Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Emrullah Altun, “Yaklaşık 10 gündür burada çalışıyorum. Arkadaşlarla beraber rahat bir ortamda çalışıyoruz. Ablalarımız bize iş öğretiyorlar, bu açıdan oldukça faydalı oluyor. Daha önce yere bile paspas atamayan biriydim ama şimdi birçok şey öğrendim. Çalışma saatlerimiz uygun. Final dönemlerinde ve vize zamanlarında izin alabiliyorum, istediğim zaman çalışabiliyorum. Böylece hem okula vakit ayırabiliyorum hem de rahatça çalışıyorum. Ücret açısından da önceki yerlerdeki emeğime göre çok daha iyi kazanıyorum. Haftada ortalama 8 saatlik günlük mesailerimiz var ama işimizi erken bitirdiğimizde hemen çıkabiliyoruz. Böylece günün geri kalanında ders çalışabiliyorum, kitap okuyorum ve İngilizcemi geliştiriyorum. Okurken kendi harçlığımı çıkarmak benim için önemli” ifadelerini kullandı.

MEMNUNİYET YARATIYOR

Öğrencilere evinin temizliğini yaptırmayı tercih eden ev sahibi Balım Bilge, “Gerçekten çok memnunum. Taşındıktan sonra tekrar çağırmayı düşünüyorum. Başta biraz ön yargılıydım ama sonuçtan fazlasıyla memnun kaldım. Temizlik ekibinde hem erkek hem de kız öğrenciler var. Özellikle cam temizliğinde erkekler gerçekten çok başarılı” diyor.