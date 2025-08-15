İZMİR’de Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güreşçi

İKİ NESİL ATLETİZMİN İZİNDE

İzmir’de yaşayan öğretim üyesi Doç. Dr. Gülçin Güreşçi, 8 yaşında başladığı atletizm kariyerine kızı İlke Pehlivan ile devam ediyor. Gülçin Güreşçi, akademik başarılarını da sürdürürken, atletizmde Türkiye’yi temsil etmek için kızıyla birlikte yarışlara hazırlanıyor. Kızı İlke Pehlivan, annesinin madalyalarını ve yarış videolarını hep izlediğini belirterek, “Küçüklüğümden beri annem hep koşu yarışlarına katılıyordu. Onu örnek alıyordum” dedi.

SPORDA VE AKADEMK ALANDA BAŞARILI BİR HAYAT

Doç. Dr. Gülçin Güreşçi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi olarak akademik çalışmalarına devam ediyor. 8 yaşında beden eğitimi öğretmeninin keşfiyle spor hayatına adım atan Güreşçi, o günden beri birçok yarışa katıldığını ve 5 Türkiye, 4 Balkan rekoru bulunduğunu aktarıyor. Ayrıca, uzun atlama ve Dünya Sağlık Oyunları’nda 12 derecesi mevcut. Bunun yanında kadın sporcuların gücünü, kızı İlke ile birlikte geleceğe taşıyor.

AİLENİN SPOR SEVGİSİ

Güle Güreşçi, çocukları küçük yaşlardan itibaren antrenmanlarına dahil ettiğini ve kızı İlke’nin de artık yarışmalara katılıp madalyalar kazandığını sözlerine ekliyor. “Ellerinde kovaları ile uzun atlama havuzunda kum oynuyorlardı. O çocuklardan İlke artık büyüdü ve müsabakalara katılıp, atletizmde madalyalar kazanıyor” şeklinde ifade ediyor. Aile olarak sporu sevdiklerini vurgulayan Güreşçi, etkin zaman kullanımıyla hem akademik çalışmalara hem de spor hayatına zaman ayırabildiklerini belirtiyor.

İlke Pehlivan, annesinin izinden giderek Buca Fen Lisesi’ni kazanmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiriyor. “Bu sene sınava hazırlandım ama sporu da geri planda bırakmadım. Elde ettiğim başarılar var” diyen Pehlivan, sporun eğitimle birlikte yürütülebileceğini savunarak, “Ben en çok yapamayacağını düşünen kişilere bu düşüncenin yanlış olduğunu göstermek istedim” diyor. Ayrıca, 4 yaşında yüzme ile sportif yaşamına başladığını ve sporun kendisini mutlu ettiğini ifade eden Pehlivan, “Küçüklüğümden beri annem hep koşu yarışlarına katılıyordu, onu örnek alıyordum” diyerek annesinde bulduğu ilhamı vurguluyor.