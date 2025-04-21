İzmir’de Öğretmenler İçin Etkinlik Düzenlendi

ÖĞRETMENLER MASAL KAHRAMANI OLDU

İzmir’deki bir okulda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmenlerin görselleri, yapay zeka programı sayesinde masal kahramanlarına dönüştürüldü. Mehmet Emin Yurdakul Ortaokulu idarecileri, öğretmenler için “İçimizdeki Çocuğa Masalsı Bir Dokunuş” temalı bir etkinlik düzenledi. Okul yönetimi, öğretmenlerin fotoğraflarını yapay zeka destekli programlarla masal kahramanlarına dönüştürdü. Oluşturulan fotoğraflar, “masal dünyasından içimizdeki çocuğa küçük bir hediye” yazısıyla öğretmenlere teslim edildi.

ETKİNLİKLE BAYRAM COŞKUSU ARTIRILDI

Okul müdürü Betül Topçuoğlu, etkinlikten duyulan memnuniyeti dile getirdi. Öğretmenlerin bu çalışmayı mutlulukla karşıladığını ifade eden Topçuoğlu, bayram coşkusunu farklı bir boyuta taşıdıklarını belirtti. 23 Nisan’ın sadece çocuklar için değil, aynı zamanda herkesin içindeki çocuğa ithaf edilmesi gerektiğini vurguladı. Topçuoğlu, “Biz yetişkinler için de 23 Nisan, içimizdeki saf duyguları, merakı, neşeyi ve umudu hatırlama fırsatıdır. İçimizdeki çocuğu yaşattığımız sürece daha yaratıcı, umutlu ve vicdanlı bireyler olmaya devam ederiz.” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLER YAPAY ZEKAYLA GELECEKLERİNİ GÖRÜYOR

Etkinlik dahilinde, öğrencilerin de fotoğrafları yapay zeka ile hayallerindeki mesleklerle ilişkilendirilen görsellere dönüştürüldü. Bu sayede, öğrencilerin hayallerine daha somut bir şekilde yaklaşmalarına olanak sağlandı.