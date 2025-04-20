İzmir’de Oğul Annesini Vurdu

TRAGİK OLAY VE C.I.’NIN AÇIKLAMALARI

İzmir’in Foça ilçesinde yaşanan trajik olay sonrası “Fehmi Işıklar’ın oğlu annesini neden öldürdü?” sorusu büyük bir merak uyandırıyor. 28 yaşındaki C.I.’nın annesi Gülay Işıklar’ı vurması, Türkiye genelinde hem üzüntü hem de şaşkınlık yarattı. Fehmi Işıklar’ın ailesinde yaşanan bu trajedinin arka planı araştırılıyor. İlk açıklamalara göre, C.I. annesini kazara vurduğunu ifade etti.

OLAYIN DETAYLARI VE GÜLAY IŞIKLAR’IN CENAZESİ

İzmir’in Foça ilçesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanvekillerinden Fehmi Işıklar’ın eşi Gülay Işıklar (54), sabah saatlerinde Bağarası Mahallesi’ndeki evlerinde, 28 yaşındaki oğulları C.I. tarafından tabanca ile vuruldu ve hayatını kaybetti. Olayın ardından komşuların ihbarıyla jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Gülay Işıklar’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenazesi, Foça Devlet Hastanesi’ne götürülerek İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.