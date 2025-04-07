İzmir’de Okul Tatili Hakkında Bilgi Yok

KUZEYBATIDAN SOĞUK HAVALAR GELİYOR

Türkiye’nin farklı bölgelerinde beklenen yoğun yağışlar nedeniyle İzmir’de okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İzmir Valiliği’nden henüz tatil hakkında bir açıklama yapılmadı. Ülkemizin bazı bölgelerinde 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren soğuk ve yağışlı hava etkisini göstereceği düşünülüyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Son yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi yer alacak. Bu süreçte mevsim normalleri civarında devam eden hava sıcaklıklarının, Pazartesi günü kuzeybatıdan başlayarak yurt genelinde azalması bekleniyor. Batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, diğer bölgelerde ise 8 ila 10 derece altına inmesi öngörülüyor. Soğuk havanın batı kesimlerde hafta sonuna kadar, doğu kesimlerde ise gelecek hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

ZAIRİ DON RİSKİ

Ayrıca, soğuk havayla birlikte yüksek kesimlerde başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi bekleniyor. Gece sıcaklıklarındaki ani düşüş, tarımsal faaliyetlerin sürdüğü Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında zirai don riskini artırıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı, zirai don ve buzlanma olayları ile ilgili tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesinin önemini vurguluyor.

YAĞIŞLARDA DİKKATLİ OLUNMALI

8 Nisan 2025 Salı günü güneydoğu kesimlerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van’ın güney, Diyarbakır’ın kuzeydoğusu ve Batman’ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden başlayarak Çanakkale’de, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü sabah ilk saatlerde Balıkesir, İzmir’nin batısı, İzmir ve Manisa’nın doğusuyla zamanla Aydın’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğinden, bu durum da sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve küçük çaplı dolu yağışına karşı dikkatli olunmalıdır. İzmir Valiliği’nden 8 Nisan Salı günü için tatil duyurusu yapılmadı.