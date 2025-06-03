İzmir’de Okullar Tatil Değil

İZMİR’DE DEPREM SONRASI OKULLARIN DURUMU

İzmir’de okulların tatil olup olmadığı sorusu, özellikle depremi yoğun bir şekilde hisseden ilçelerde merak konusu oldu. AFAD verilerine göre, depremin merkezi Muğla’nın Marmaris açıkları olsa da, İzmir, Denizli, Aydın ve Manisa gibi çevre illerde de ciddi şekilde hissedildi. Deprem, sabaha karşı gerçekleştiği için birçok vatandaş uykuda yakalandı. Peki, 3 Haziran’da okullar tatil edildi mi?

DEPREM HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

Akdeniz ve Ege Denizi’nde depremler devam ediyor. AFAD Deprem Dairesi’nin raporuna göre, Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, saat 02.17 civarında gerçekleşti ve İzmir, Muğla, Denizli ve Antalya çevrelerinde şiddetle hissedildi. AFAD, depremin derinliğini 67,91 km olarak kaydetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ilk belirlemelere göre yerleşim bulunan binalarda yıkım olmadığını” duyurdu. Ayrıca, depremin neden olduğu panik atak nedeniyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki kız çocuğunun isminin Afranur Günlü olduğunu belirtti.

Bakan Yerlika’nın açıklaması şöyle; “Muğla Marmaris’te 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, Valimizin koordinasyonunda AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. İlk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir. Depremde Fethiye’de panik atak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Muğla ve ilçelerinde panik ile yüksekten atlama sonucu 69 vatandaşımızdan 14 kişinin tedavileri mahallinde yapılmıştır. 8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam etmektedir. Hayatını kaybeden Afranur evladımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.”

BİLGİ GÜNCELLEMESİ VE TEDBİRLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “an itibarıyla olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte ekiplerin saha tarama çalışmalarına başladığını” ifade etti. Kurum, “Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.” dedi. İzmir Valiliği, ilk açıklamalarında kent genelinde eğitime ara verilmediğini bildirdi.