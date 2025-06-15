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İzmir’de Orman Yangını, 1 Tutuklama

İRAN’DA YANGIN ÇIKTI

İzmir’in Foça ilçesinde meydana gelen orman yangını nedeniyle bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın, Yeniköy Mahallesi’ndeki ormanda dün saat 12.30 civarında başladı. İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer bölgeye yönlendirildi.

ALEVLERİN İLERLEMESİ ENGELLENDİ

Rüzgarın etkisiyle alevler Gerenköy Mahallesi yönüne doğru ilerledi ve bazı evlere kadar ulaştı. Mahallenin girişindeki bazı evler, güvenlik amacıyla tahliye edildi. Ancak ekiplerin müdahalesi sayesinde alevlerin yerleşim alanının iç kesimlerine ulaşması engellendi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği 5 saatlik çalışmalar sonucunda saat 17.30 civarında kontrol altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yeniköy Mahallesi’ndeki yangınla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda ormanlık alana yakın bir bahçede kaynak yaparken yakalanan Sungun Genco Ocalı, M.E., Ö.O. ve O.Y. gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerden M.E., Ö.O. ve O.Y. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Sungun Genco Ocalı ‘Taksirle yangına sebebiyet vermek’ suçlamasıyla tutuklandı.

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