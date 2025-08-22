İzmir’de Orman Yangını Çıktı

ORMAN YANGINI İHRAÇ EDİLDİ

İzmir’in Menderes ilçesinde bir orman yangını başladı. Alevler için hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor. Menderes’teki Çile Mahallesi ormanında, saat 12.30 civarında yangın meydana geldi. Yangın haberi üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı hava takımları ve çok sayıda arazöz ile orman işçisi bölgeye yönlendirildi. Yangının nedeni henüz netleşmedi, ancak alevlere müdahale çalışmaları sürüyor.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yangına karşı yapılan müdahaleler tüm hızıyla sürmekte. Hem karadan hem de havadan gerçekleştirilen çalışmalar, alevlerin kontrol altına alınması için düzenli bir şekilde devam ediyor. Yangının büyümemesi için ekipler yoğun çaba gösteriyor. Yangının seyrine dair gelişmeler ise yakından takip ediliyor.