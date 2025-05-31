İzmir’de Orman Yangını Çıktı

ORMAN YANGINI BAŞLADI

İzmir’in Aliağa ilçesinde orman yangını meydana geldi. Yangına hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor. Horozgediği Mahallesi’ndeki ormanda, saat 17.30 civarında alevler yükselmeye başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, gelen ihbar üzerine hızla olay yerine ekip gönderdi.

MÜDAHALE HIZLA DEVAM EDİYOR

Alevlere karşı etkili bir müdahale başlatıldı. Yangın söndürme çalışmalarında 1 uçak ve 7 helikopter havadan, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozerle karadan müdahale ediliyor. Bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor.