İzmir’de Orman Yangını Çıktı

İZİNSİZ KAZI SONUCU ÇIKAN YANGIN

İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen orman yangını üzerine yürütülen soruşturmada, yangının izinsiz kazı yapan kişiler tarafından çıkarıldığı tespit edildi. Yangınla ilgili olarak gözaltına alınan 5 kişi, mahkeme tarafından tutuklandı.

Ekipler Hızla Müdahale Etti

Bornova’da çıkan yangın, hızlı bir şekilde ekiplerce kontrol altına alınıp söndürüldü. Ancak, yangın sonucunda yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangının kaynağını araştıran jandarma ekipleri, olay yerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde bir çukur buldu. Yangının, bu çukurda yapılan izinsiz kazı çalışmaları sırasında çıktığı belirlendi.

Şüpheliler Gözaltına Alındı

Soruşturma çerçevesinde bölgedeki kamera kayıtları incelendi. Olay esnasında izinsiz kazı yaptığı belirlenen A.Ş. (18), A.Ş. (18), E.K. (19), A.A.Ş. (18) ve V.T. (40) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Ayrıca, olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.