İzmir’de Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

ORMAN YANGINI MÜDAHALESİ BAŞLADI

İzmir’in Seferihisar ilçesinde ormanlığı etkileyen bir yangın çıktı. Alevlere karşı hem havadan hem de karadan müdahale işlemleri hayata geçiyor. Yangın, saat 12.00 civarında Seferihisar ilçesinin Beyler Mahallesi çevresindeki ormanlık alanda ortaya çıktı.

MÜDAHALE EKİPLERİ DEVREDE

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 5 uçak ve 11 helikopter ile hava desteği sağlarken; karadan ise 21 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 2 dozer ile müdahale ediliyor. İtfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katkı sunuyor. Alevleri kontrol altına alma çabaları devam ediyor.

Miss Universe’de Filistin’i Temsil Eden Ayoub

Bu yılki Miss Universe'de Filistin'i temsil edecek Nadeen Ayoub, Dubai'de yaşıyor. 27 yaşındaki Ayoub, Miss Filistin Organizasyonu’nun da kurucusu. Tayland'a yarışmaya katılacak.
2025 YKS Sonuçlarına Göre Akdeniz Öğrenci Alımı Oldu

2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, Akdeniz Üniversitesi'ne 9 bin 69 öğrenci kaydoldu. Rektör Özlenen Özkan, akademik başarının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimi de ön plana çıkardı.

