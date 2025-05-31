İzmir’de Ormanda Yangın Kontrol Altında

YANGININ BOYUTU VE MÜDAHALE

İzmir’in Aliağa ilçesindeki ormanlık alanda meydana gelen yangın, ekiplerin hem havadan hem de karadan yaptığı müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonrası bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Aliağa’nın Horozgediği Mahallesi’nde, saat 17.30 sıralarında başlayan alevler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürülmeye çalışıldı.

ETKİLİ MÜDAHALE İÇİN GEREKEN ÖNLEMLER

Yangın söndürme çalışmalarında havadan 1 uçak ve 7 helikopter, karadan ise 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer yer aldı. Ekipler, alevlerin sanayi bölgesine yaklaşmaması için gözü pek bir çaba sarf etti. Güçlü rüzgarın etkisi nedeniyle yangının büyümesi ihtimaline karşı ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri oldukça önem taşıdı. Ekiplerin ortak çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.