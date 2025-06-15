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İzmir’de Otluk Yangını Kontrol Altına Alındı

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir otlukta meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alındı. Yangın, 00.30 sıralarında Yenmiş Mahallesi Kabakçeşme mevkisinde başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı.

GÜVENLİK ŞERİDİ OLUŞTURULDU

Yangının büyümesini önlemek amacıyla ihbar sonrası bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ve İzmir-Ankara asfaltına sıçramasını engellemeyi başardı. Yangın, yapılan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının nedenine ilişkin bir inceleme başlatıldı.

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