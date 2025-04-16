İzmir’de Otomobil Kamyonete Çarptı

KAZA DETAYLARI

İzmir’de sabah saatlerinde Bornova mevkisinde meydana gelen bir kazada, kamyonete arkadan çarpan bir otomobil hurdaya döndü. Olayda, otomobilin sürücüsü ve yanındaki yolcu sağ olarak kurtuldu. Bilgiler doğrultusunda, sürücüsünün kimliği bilinmeyen otomobil, seyir halindeyken aniden kontrolden çıkarak zincir bir markete ait kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yolcu koltuğunda oturan bir kişi, kaza sonrası araç içinde sıkıştı. Sürücü, kazanın paniğini atlattıktan sonra, yoldaki diğer sürücülerin yardımıyla sıkışan arkadaşını kurtardı. Çevredeki vatandaşların sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunmasının ardından, olay yerine hızla ekipler sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kazazedelere yaptığı ilk müdahalenin ardından, yaralılar ambulansla hastanelere götürüldü. Bu arada, polis ekipleri kazanın ardından kapanan yolu kontrollü bir şekilde trafiğe açtı.