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İzmir’de Otomobil Saldırısında 3 Kişi Öldü

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OTOMOBILE ATEŞ AÇILDI

İzmir’in Torbalı ilçesinde hareket halindeki bir araca pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı. Alınan bilgilere göre, Ayrancılar Mahallesi’nde seyir halindeki, sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobile kimliği belirlenemeyen şüpheli ya da şüphelilerce ateş açıldı. Otomobildeki 4 kişiden 3’ü olay yerinde yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

ŞÜPHELİLER KAÇTI

Olayın ardından şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralı kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 3 kişinin cansız bedeni ise olay yeri incelemesinin ardından morga taşındı. Jandarma ekipleri, saldırgan veya saldırganların kimliğini belirlemek ve yakalamak için araştırmalar yapıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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