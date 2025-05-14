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İzmir’de Otomobil-Traktör Çarpışması Olmuş

OLAYIN YAŞANDIĞI YER VE KAZANIN DETAYLARI

İzmir’in Ödemiş ilçesinde otomobil ile traktör arasında meydana gelen çarpışma sonucunda iki kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Mustafa S. yönetimindeki 35 AET 388 plakalı otomobil, Sekiköy Mahallesi’nde Sedat Ç. tarafından kullanılan 35 BVR 405 plakalı traktör ile çarpıştı.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Meydana gelen olayda yaralanan otomobil sürücüsü Mustafa S. ve araçtaki Sevgi S., ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayrıca, traktör sürücüsü gözaltına alındı.

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