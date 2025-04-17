İzmir’de Otomobil Ve Yük Treni Çarpıştı

KAZA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

İzmir’in Konak ilçesinde, hemzemin geçitte bir otomobil ile yük treninin çarpışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza, önceki gün Basmane-Halkapınar istasyonları arasında sefer yapan bir yük treninin geçişi sırasında gerçekleşti. Kontrolsüz bir şekilde hemzemin geçide giren sürücüsü bilinmeyen otomobil, yük treni ile kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNE EMSALİ GİBİ EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarının yapılmasının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çarpışma sonrasında otomobil yaklaşık 5 metre sürüklendi ve maddi hasar meydana geldi. Neyse ki kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Olay sırasında duran tren seferleri, aracın kaldırılmasının ardından tekrar başladı. Kaza anları, kazanın gerçekleştiği sırada çevrede bulunan bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.