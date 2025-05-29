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İzmir’de Otomobile Saldırı; 3 Ölü

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OLAYIN DETAYLARI

İzmir’in Torbalı ilçesinde, bir otomobile pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Ayrancılar Mahallesi’nde seyir halindeki sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

YARALILAR VE OLAY YERİNE MÜDAHALE

Otomobildeki 4 kişiden 3’ü olay anında hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralı kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü.

ÇALIŞMALAR VE SORUŞTURMA

Jandarma ekipleri, saldırgan ya da saldırganların kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

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