İzmir’de Otomobile Saldırı Gerçekleşti

ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İzmir’in Torbalı ilçesinde, bir otomobile pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Ayrancılar Mahallesi’nde hareket halindeki bir otomobile, kimliği belirlenemeyen şüpheli ya da şüphelilerce ateş açıldı.

OLAY YERİNE JANDARMA VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Otomobilde bulunan 4 kişiden 3’ü olayın gerçekleştiği yerinde yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı. Olaydan sonra saldırgan ya da saldırganlar kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine, çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi. Yaralı kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayda yaşamını yitiren 3 kişinin cesedi, yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü.

SALDIRGANLARIN BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, saldırgan veya saldırganların kimliğini belirlemek ve yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.