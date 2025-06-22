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İzmir’de Pimapen Deposunda Yangın Çıktı

YANGININ NEDENİ VE İLK MÜDAHALE

İzmir’in Bornova ilçesinde, akaryakıt istasyonunun yanındaki bir pimapen deposunda yangın çıkıyor. Olayın saat 00.00 sularında gerçekleştiği bildiriliyor. Yangını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletiyor.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ

İhbarın ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iki su tankeri, bir vinçli olmak üzere toplam beş itfaiye aracı ve personeli olay yerine yönlendiriliyor. Ayrıca sağlık ve polis ekipleri de bölgeye sevk ediliyor. Ekiplerin alevlere müdahalesi hâlâ sürüyor.

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