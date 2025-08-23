İzmir’de Polis Ekiplerine Saldırı Oldu

POLİSE SALDIRAN ŞÜPHELİLERDEN İKİSİ TUTUKLANDI

İzmir’in Torbalı ilçesinde, polis ekiplerine yönelik gerçekleştirilen saldırıda yer alan üç kişiden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yumruklu olayın görüntüleri de kaydedildi. Olay, dün Ertuğrul Mahallesi Sadık İleri Bulvarı’nda gerçekleşti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, aynaları bulunmayan bir motosiklet durduruldu.

GÖREVLİ POLİSLERE SALDIRI

Trafik açısından idari para cezası uygulandığı esnada, motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan A.Y. (26), M.E. (26) ve C.Ş. (25), görevdeki polis memurlarına saldırdı. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheliler hakkında ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarıyla ilgili tahkikat başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan C.Ş. serbest bırakılırken, A.Y. ve M.E. mahkemeye çıkarılarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.