İzmir’de Polis Merkezine Saldırı Oldu

İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik bir silahlı saldırı gerçekleşti. Bu olayda iki polis şehit oldu, bir polis memuru ise yaralandı. Yaralı polisin durumu ağır olarak bildirildi. Saldırının, 16 yaşındaki bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı kaydedildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırganın karakolun olduğu sokakta oturduğunu ve daha önce bir suç kaydının bulunmadığını açıkladı. Yaralı olarak yakalanan saldırgan, Alsancak Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Olayda şehit olanlar arasında 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın yer alıyor. Ağır yaralanan polis memuru Ömer Amila, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayrıca olay sırasında, bölgedeki vatandaşlar büyük panik yaşadı ve can havliyle kaçıştı. Çatışma sesleri üzerine, güvenlik güçleri karakolun çevresini hızla güvenlik çemberine aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova Polis Karakolu’na yapılan saldırı nedeniyle, 9 Eylül akşamı yapılması planlanan resepsiyonu iptal etti.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ VE AİLE DÖNEMİ

İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırganın karakolun bulunduğu sokakta yaşadığını belirtti. Elban, “Bir suç kaydı ya da daha önce bir suç nedeniyle gözaltına alınmışlığı yok” diye ifade etti. Vali, 16 yaşındaki lise 3 öğrencisinin pompalı tüfekle saldırı düzenlediğini, ilk ateş açıldığı anda nöbet kulübesinde bulunan polis memurunun şehit olduğunu belirtti. Ayrıca, polis merkezinin lojmanında bir polis başmüfettişinin de çatışmada şehit olduğu bilgisini verdi. Elban, “Bir polis memuru arkadaşımız, bir polis başmüfettişi arkadaşımız şehit oldu. 2 polis memurumuz hastanede tedavi altına alındı. Burası yoğun bir sokak. Bu çıkan çatışmada bir vatandaşımız da elinden hafif yaralanıyor” dedi. Saldırganın babasının 10 yıl önce aldığı tüfeği kullandığını da aktardı.

BİLGİ KAYNAKLARINI DOĞRULAMA AÇIKLAMALARI

İçişleri Bakanlığı, saldırganın hastanede ölü olduğuna dair haberleri yalanlayarak bir açıklama yaptı. Açıklamada, “İzmir’de polislerimizi şehit eden 16 yaşındaki şüpheli E.B. ile ilgili öldüğüne dair medyada haberler dolaşmaktadır. Bu haberler doğru değildir!” denildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silahlı saldırıyla ilgili olarak, “Milletimizin başı sağ olsun” diyerek, meydana gelen durumun ciddiyetine vurgu yaptı. Ayrıca, yaralı polislere acil şifalar dilerken, şehit olanların isimlerini de belirtti. Olayın şüphelisi E.B.’nin yakalandığını ve soruşturmanın başlatıldığını ifade etti.

SORUŞTURMALAR VE TE PKODİ】

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da olaya dair bir açıklama gerçekleştirerek, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın harekete geçtiğini ve soruşturma için 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi. Tunç, şehit olan polisler için dua ederken, “Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir” şeklinde konuştu.

SİYASİ PARTİLERDEN TAZİYE MESAJLARI

CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımladı. “İzmir’in Balçova ilçesinde, Salih İşgören Polis Merkezi’ne yapılan saldırıda şehit olan iki kahraman polisimize Allah’tan rahmet, yaralı polisimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, saldırıyı lanetleyerek, “İzmir’de polislerimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.