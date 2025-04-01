İzmir’de Sağanak Yağış Beklentisi Var

SOĞUK HAVA DALGASI İZMARİ’Yİ ETKİLİYOR

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İzmir’de sıcaklıkların düşmesine yol açıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, 1 Nisan Salı günü İzmir’de hava parçalı bulutlu geçecek, yer yer sağanak yağmur ihtimali bulunuyor. Peki, 1 Nisan İzmir’de hava durumu nasıl olacak? İzmir’de kar yağışı bekleniyor mu? İşte ayrıntılar…

MÜG’nin AÇIKLAMALARI VE YAĞIŞ BEKLENTİLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege’de yarın 02.00-19.00 saatleri arasında, İzmir’in iç ve güney bölgeleri, Manisa’nın doğusu ve Aydın’da yerel olarak kuvvetli sağanak ile Muğla’da yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batı Akdeniz’de de yarın saat 04.00-23.59 arasında Burdur ve Isparta’da yerel olarak kuvvetli sağanak, Antalya’nın batısından başlayarak zamanla şehir merkezinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları isteniyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olarak yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların güney ve iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli şekilde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.