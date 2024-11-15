İzmir’de Sağanak Yağış İş Yerlerini Vurdu

KUZEYDEKİ SAKINCALAR VE SU BASKINLARI
İzmir’de aralıklarla devam eden kuvvetli sağanak, bazı iş yerlerini su altında bırakırken, ulaşımda ciddi aksamalar yaşanıyor. Kente akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur nedeniyle, Konak ilçesinin İkiçeşmelik semtinde yollar su birikintisiyle doldu.
ESNAFIN MÜCADELESİ VE VATANDAŞLARIN ZOR ANLARI
Üçyol yönünden akarak ilerleyen su, bazı iş yerlerini kapladı. Esnaf, su baskınına karşı önlem almaya çalışırken, sağanağa yakalanan vatandaşlar da zorlu anlar geçirdi.
TRAFİKTEKİ ARAZİ VE OTOMOBİL SORUNLARI
Su birikintileri nedeniyle bazı yollarda trafik durma noktasına geldi. Özellikle Yeşildere yolunda, bir otomobilin su birikintisi içinde kaldığı gözlemlendi.