İzmir’de Sağanak Yağış Yolları Suya Gömüyor

HAVA DURUMU TAHMİNİYLA İLGİLİ UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu güncelledi. Bazı iller için sağanak yağış uyarısı verildi ve bu yağışların getirebileceği tehlikelere dikkat çekildi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sağanak beklenen illeri sıralayarak vatandaşları uyardı. İzmir’de etkili olan sağanak sonrası yollar adeta göle dönerken, bazı iş yerleri su baskınından etkilendi. Yurdun batı kesiminde ise sağanak yağış ve soğuk hava kendini hissettiriyor.

İZMİR’DE SU BASKINI ETKİSİ

İzmir’de gerçekleşen sağanak yağış, cadde ve sokakları göle dönüştürdü. Bu durum bazı vatandaşların yürümede güçlük çekmesine yol açarken, iş yerlerinin su altında kaldığı görüntülendi. Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda hava durumu konusunda değerlendirmelerde bulunarak, kuvvetli yağış beklenen illeri sıraladı ve dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

GECE VE CUMARTESİ AÇIKLAMALARI

Prof. Dr. Orhan Şen, paylaştığı bilgilerde şu unsurlara değindi: “Bugün Marmara, Ege, Orta ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeyi yağmurlu. Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, Samsun, Amasya, Çorum çevrelerinde, gece ve cumartesi sabah İzmir civarında yağış kuvvetli dikkat. Sıcaklık batıda 3-4 derece azalıyor.” Yağışların Cuma ve Cumartesi günleri batı ve kuzey kesimlerde, Pazar’dan itibaren Doğu Anadolu, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesinde görülmesi bekleniyor. Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar yağışı olabileceği, sıcaklıkların hafta sonundan itibaren doğuda azalırken, batıda değişmeyeceği ifade ediliyor. Haftanın ikinci yarısında sıcaklıkların yükseleceği öngörülüyor.

GENEL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son tahminlerde, ülkenin kuzey, iç ve batı bölgelerinin çok bulutlu, Marmara, Ege ve Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer pek çok yerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, İzmir, Samsun, Amasya, Çorum ve Osmaniye çevreleri ile Hatay ve Adana’nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.