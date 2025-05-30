İzmir’de Sağlık Çalışanları Protesto Etti

SAĞLIK ÇALIŞANLARI PROTESTO DÜZENLEDİ

İzmir’de, Genel Sağlık-İş Sendikası üyesi sağlık çalışanları, ağız ve diş sağlığı merkezlerindeki çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla İzmir Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. Basın metnini Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur okudu. Uğur, ADSM’lerin mevcut sağlık sistemindeki sorunların artık gizlenemez hale geldiğini ifade etti ve “Bugün, bu merkezlerde sadece dişler değil, emek de çürümektedir. Genel Sağlık-İş olarak uzun süredir biz ADSM’lerdeki adaletsizlikleri kamuoyuna duyuruyor, sağlık emekçilerinin yaşadığı eşitsizlikleri kararlılıkla ifşa ediyoruz. Ancak Sağlık Bakanlığı, ya kulaklarını tıkamakta ya da deyim yerindeyse kaş yaparken göz çıkarmaktadır” dedi.

ÇALIŞMA KOŞULLARI SORUNLARI

Uğur, ADSM’lerdeki çalışma şartlarını “bilimsellikten uzak ve insani olmayan” bir şekilde tanımladı. “Sendikamız ağız ve diş sağlığı hizmeti veren kamu kurumlarındaki bilimsellikten uzak ve insani olmayan çalışma koşullarını, sağlık emekçilerini yoksulluğa mahkum eden utanç verici ücretlendirmeyi defaten gündeme getirmiş, eylemlerle protesto etmiştir. Ancak liyakatten uzak yönetim anlayışı, çözüm üretmek yerine sorunları derinleştirmiştir” ifadelerini kullandı. Sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunları sıralayan Uğur, “Bugün ADSM’lerde görev yapan sağlık emekçileri canla başla mücadele ettiği yetmezmiş gibi, bir de ekonomik şiddetle karşı karşıya bırakılmakta, çalışma şartları iyileştirilmediği gibi zaten yoksulluk bandında aldıkları ücretler her geçen gün daha da düşürülmektedir” dedi.

TALEPLERİ AÇIKLANDI

Uğur, tedavi sürecinin yalnızca hekimin değil, diğer sağlık çalışanlarının ortak emeğiyle yürütüldüğünü vurguladı. “İnsan hayatına dokunan bu zorlu görevlerin karşılığı sefalet değil, insanca yaşamaktır” diye ekledi. Sağlık Bakanlığı’na da eleştirilerini ileten Uğur, “Defalarca MHRS sürelerinin kısa olduğunu, tedavi için yeterli olmadığını dile getirdiğimiz halde hiçbir olumlu adım atmamış; hem hizmet bekleyen hastayı hem de mesleğini icra etmeye çalışan sağlık emekçilerini mağdur etmiştir. Bu merkezlerdeki oda yetersizliği nedeniyle hasta mahremiyetini hiçe saymakta, hasta haklarına aykırı davranmaktadır” dedi. Uğur, sağlık emekçilerinin olası şiddet vakalarına karşı korunmadığını da ifade etti.

Uğur, sendikanın taleplerini ise şu şekilde sıraladı: “Sağlık emekçileri ödeyemedikleri faturaları, kirayı, çocuğunun okul masrafını değil, sadece hastalarını düşünebilecekleri ücretler almayı talep ediyor. Bu ücretlerin ‘taban, teşvik, sabit’ gibi sürpriz iniş-çıkışlarla değil, emekliliğe yansıyan tek kalem maaş olarak verilmesini istiyor. 2008 öncesi ve sonrası göreve başlayanların hak kayıpları giderilmeli, enflasyon farkı tüm ücretlere aylık yansıtılmalı ve kamu emekçilerinin alım gücü korunmalıdır. Ayrıca, sözleşmeli modellere son verilerek kadrolu, güvenceli çalışma modeli esas alınmalıdır.”