İzmir’de Sahipsiz Hayvanları Zehirleyen Şüpheli Yakalandı

SAHİPSİZ HAYVANLARA ZEHİRLİ YİYECEKLERLE SALDIRI

İzmir’in Selçuk ilçesinde, sahipsiz hayvanların zehirli yiyeceklerle öldürülmesi olayıyla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı. Belevi Mahallesi’nde 28 Ağustos tarihinde, sahipsiz 3 kedi ve 5 köpeğin cansız bedenlerine rastlayan vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Jandarma ekipleri, yapılan incelemeler sonucunda hayvanların zehirli tavuk etiyle öldürüldüğünü belirledi. Bunun üzerine, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını kontrol eden ekipler, hayvanlara tavuk eti veren 2 çocuğun ifadesine başvurdu. Çocukların ifadeleri doğrultusunda, hayvanlara zehirli yiyecek verdiği şüphesiyle A.S. (53) isimli kişi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİNİN EVİNDE ZİRAİ İLAÇLAR BULUNDU

Şüphelinin evinde gerçekleştirilen aramada, çeşitli zirai ilaçlar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.