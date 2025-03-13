İzmir’de Sahipsiz Köpek Çocuğa Saldırdı

OLAYIN GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Hilltown Alışveriş Merkezi’nde (AVM) alışverişe gelen 3 yaşındaki Elif’e, sahipsiz bir köpeğin saldırdığı anların güvenlik kamera kayıtları gün yüzüne çıktı. 2 Mart Pazar günü saat 18.00 civarında gerçekleşen olayda, Esra Erdoğan isimli bir anne, kızı Elif Dua Alpaydın ile birlikte AVM’ye girdi. Bu sırada Elif, mağaza girişindeki koltukta oturan köpeğin yanına doğru yol aldı. Aniden köpek, küçük çocuğa saldırarak yüzünü ısırdı ve alnını patisiyle çizdi. Annesi, hemen müdahale ederek kızını köpekten kurtardı. Olay sonucunda yaralanan Elif, hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk, pansuman ve tedavi sonrası taburcu edildi, ailenin sahipsiz köpekten dolayı Hilltown AVM ve H&M mağazasından şikayetçi olduğu belirtildi.

AVM YÖNETİMİ VE MAĞAZA YETKİLİLERİ SUÇU KARŞILIKLI OLARAK ATTI

Ayrıca, olayın güvenlik kamerası görüntüleri bir hayli dikkat çekti. Görüntülerde, Elif’in annesi, halası ve kuzeniyle birlikte mağazaya girdikten sonra köpeğin bulunduğu koltuğa geldiği anlar kaydedildi. Köpeğin, küçük çocuğa saldırarak yüzünü ısırdığı ve Esra Erdoğan’ın hemen müdahale ettiği görüntülerde açıkça görüldü. Konuyla ilgili olarak ailenin avukatı Hakan Turhan, “Kamera görüntülerinde, çocuğun köpeğe herhangi bir hamlesinin olmadığı bariz bir şekilde görülüyor” dedi. 2 Mart günü AVM’ye giriş yaptıklarında, herhangi bir hamlede bulunmayan çocuğun köpek tarafından saldırıya uğradığını ifade eden avukat Turhan, “Saldırı sonucu kızımız, yüzünden ve kafasından yaralandı; ısırık izleri mevcuttur. Bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunduk” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ VE KAMU KURULUŞLARINA ÇAĞRI

Olayın ilk medyada yer almasının ardından, Elif’in ailesine sosyal medya üzerinden çok sayıda eleştiri geldiğini belirten avukat Turhan, “Bu durum, kasıtlı olarak yapıldığına dair iddialarla dolu. ‘Çocuğun orada ne işi var’ gibi söylemler ortaya çıktı. Hayvanlar bizim canımız, onlara sahip çıkmalıyız, ancak bu durumun doğru bir şekilde yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kamu kuruluşlarının bu konuda önlem alması gerekir. Bugün çocuk küçük yaralarla kurtuldu; ama çok daha kötü sonuçlar da olabilirdi. Biz bu olayın adli takibindeyiz. Umarız bir daha böyle bir olay yaşanmaz” ifadelerini kullandı.