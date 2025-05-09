İzmir’de Sahte Havyan Maması Üretildi

JANDARMA OPERASYONUYLA SAHTE EVCİL HAYVAN MAMALARI ELE GEÇİRİLDİ

İzmir’in Menderes ilçesinde, sahte evcil hayvan maması üreten bir depoya gerçekleştirilen jandarma operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 300 bin TL olan taklit ürünler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

DEPOLARDA YAPILAN ARAMALAR SONUCU BİRÇOK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Develi Mahallesi’ndeki bir depoda sahte evcil hayvan maması üretimi yapıldığı yönünde bir ihbar aldı. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucunda, dünyaca ünlü birçok markanın taklit edildiği ve toplamda 15 tonun üzerinde sahte kedi ve köpek mamalarının üretildiği belirlendi. Ele geçirilen diğer ürünler arasında bin litre sahte kedi kumu, 17 bin 510 adet sahte ambalaj, baskı makineleri, teraziler ve çeşitli üretim ekipmanları da bulunuyor.

ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon sonucunda elde edilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 300 bin TL olduğu açıklandı. Depoda bulunan bir şüpheli şahıs hakkında Sınai Mülkiyet Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.