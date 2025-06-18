İzmir’de Şahte İçki Operasyonu Gerçekleşti

İZMİR MERKEZLİ OPERASYONDA BÜYÜK MİKTARDA SAHTE İÇKİ MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

İzmir merkezli gerçekleştirilen bir operasyonda, yaklaşık 13 milyon TL değerinde sahte içki üretim malzemesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 6’sı mahkeme tarafından tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, sahte içki satışı ve dağıtımı yapan kişilere yönelik hem teknik hem de fiziki çalışma yaptı.

HIZLI VE ETKİLİ OPERASYON

Ekipler, yapılan takiplerin ardından 11 Haziran’da İzmir’in çeşitli ilçeleri ile Yalova’da eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi. Karabağlar, Balçova, Narlıdere, Karşıyaka, Menderes, Buca, Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki toplam 25 ev, 6 depo, 5 iş yeri ve 9 otomobilde geniş çaplı aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 13 milyon TL olan 17,6 ton sahte etiketli etil alkol, 402 şişe farklı içki, 3 bin 558 adet fotokopi bandrol, 2 bin 210 adet boş içki şişesi, 3 bin 365 içki şişesi etiketi, 300 içki şişesi kapağı, 7,1 litre içki yapımında kullanılan aroma ve 1 adet alkol dolum makinesi ele geçirildi.

TUTUKLAMALAR VE SONUÇLAR

Operasyon sonucunda toplam 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 6 şüpheliyi tutuklarken, diğer kişileri serbest bıraktı. Bu operasyon, sahte içki üretimi ve satışına karşı yürütülen mücadelenin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.