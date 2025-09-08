İzmir’de Saldırı, İki Polis Şehit

İZMİR’DE POLİS MERKEZİNE SALDIRI

İzmir’in Balçova ilçesinde sabah saatlerinde Salih İşgören Polis Merkezi, silahlı saldırıya maruz kaldı. 16 yaşındaki saldırgan, pompalı tüfekle ateş açtı ve bu durum sonucunda iki polis şehit oldu. Ayrıca, birinin durumu ağır olmak üzere iki polis de yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden şehit polislerin isimlerini paylaşarak başsağlığı diledi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını bildirdi.

BÖLGEDE TEPKİ VE ÖFKE

Olayın hemen ardından bölgede büyük bir öfke patlaması meydana geldi. Üzerinde yoğun bir şekilde toplanan vatandaşlar, saldırganı linç etmeye çalıştı. Bunun üzerinde polis ekipleri, saldırganı kalabalığın elinden kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Çıkan arbedede, polisler havaya ateş açarak öfkeli grubu uzaklaştırma çabası gösterdi. Sosyal medyaya yansıyan bu anlar, dikkat çekici bir şekilde gündem oluşturdu. Meslektaşlarını şehit eden saldırgana koruma sağlayan polislerin tavrı, “İşte Türk polisinin merhameti” şeklinde yorumlar alarak geniş bir yankı uyandırdı.