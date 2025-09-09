İzmir’de Saldırıdan Sonra 27 Gözaltı

GÖZALTILARDA ARTIŞ

İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine yapılan saldırıya yönelik yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 27’ye ulaştı. Şüphelilerin, saldırganla bağlantılı ve irtibatlı olduğu biliniyor. Balçova’da düzenlenen saldırıda 2 polis şehit olurken, 2 polis de yaralandı. Yapılan araştırmalar sonucunda, saldırgan E.B.’nin bağlantılı olduğu belirlenen 27 kişi gözaltına alındı.

SALDIRGAN VE AİLESİ GÖZALTINDA

Olay sonrası başlatılan soruşturma çerçevesinde daha önce saldırganın babası N.B., annesi A.B., 2 arkadaşı ve İran vatandaşı Khaleg Nooriborojerdi gözaltına alındı. Saldırganla irtibatlı 21 kişinin daha gözaltına alınması sonucunda, toplam gözaltı sayısı 27’ye yükseldi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENİYOR

Meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden polisler için bugün Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii’nde cenaze töreni gerçekleştirilecek. Tören, öğle namazının ardından kılınacak. 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir’in naaşı Bornova Işıkkent Polis Şehitliğine, Şehit Polis Memuru Hasan Akın’ın naaşı ise Urla İlçesi Kuşçular Mahallesi Ova Mezarlığına defnedilecek.