İzmir’de Şampuan Kutusunda Esrar Bulundu

OTOGARDA YAPILAN OPERASYON

İzmir Otogarı’nda gerçekleştirilen bir operasyonda, şampuan kutularının içine gizlenmiş 11 gram esrar ele geçiriliyor. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alınıyor.

NARKOTİK EKİPLERİDEN DENETİM

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde denetim yapıyor. Terminalin emanet bölümünde narkotik köpeği ‘Erez’ ile gerçekleştirilen aramada, şampuan kutusuna gizlenmiş durumdaki 11 gram esrar bulunuyor.

Ele geçirilen maddelerle ilgili olarak koliyi teslim almaya gelen 3 şüpheli gözaltına alınıyor. Şüphelilerin işlemlerinin hala sürdüğü ifade ediliyor.

TÜİK, Temmuzda 257 Bin 471 Taşıt Kaydetti

Temmuz ayında Türkiye'de trafiğe kaydedilen araç sayısı, bir önceki ayla kıyaslandığında %36,1 artışla 257 bin 471'e ulaştı. Toplam araç sayısı ise 32,6 milyon oldu.
Dün Akşam, Bağlar’da Bir Olay

Diyarbakır'da bir adam, eşini öldürdükten sonra intihar teşebbüsünde bulundu. Hastaneye kaldırılan Kemal Demir, burada yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

