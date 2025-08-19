İzmir’de Şampuan Kutusunda Esrar Bulundu

OTOGARDA YAPILAN OPERASYON

İzmir Otogarı’nda gerçekleştirilen bir operasyonda, şampuan kutularının içine gizlenmiş 11 gram esrar ele geçiriliyor. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alınıyor.

NARKOTİK EKİPLERİDEN DENETİM

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde denetim yapıyor. Terminalin emanet bölümünde narkotik köpeği ‘Erez’ ile gerçekleştirilen aramada, şampuan kutusuna gizlenmiş durumdaki 11 gram esrar bulunuyor.

Ele geçirilen maddelerle ilgili olarak koliyi teslim almaya gelen 3 şüpheli gözaltına alınıyor. Şüphelilerin işlemlerinin hala sürdüğü ifade ediliyor.