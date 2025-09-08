İzmir’de Şehit İçin Bayrak Asıldı

ŞEHİT İÇİN BAYRAK ASILDI

İzmir’in Balçova ilçesinde, polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir’in, Bursa’da ailesinin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı. Aydemir’in şehadet haberinin alınmasının ardından, ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi’ndeki evin önünde bir araya geldi.

CAMİDE DUALAR YAPILDI

Evin ve çevresinin Türk bayraklarıyla donatılmasının ardından, şehit Aydemir için Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Bu anlamlı etkinlik, mahalle halkının bir araya gelmesiyle birlik ve beraberlik duygularını da pekiştirdi.