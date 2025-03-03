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İzmir’de Şiddet İddiasıyla Baba Gözaltında

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ŞİDDET SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINDI

İzmir’de B.A. adlı 17 yaşındaki kız çocuğu, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda kendisine, kardeşlerine ve annesine şiddet uyguladığını ileri sürdüğü babası E.A.’nın gözaltına alınması için harekete geçildi. Şüphelinin eşi ve çocukları, güvenlikleri için korumaya alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

B.A., sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, babasının madde bağımlısı olduğunu ve bu nedenle kendilerine şiddet uyguladığını, dolayısıyla can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirtti. Bunun üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı hemen bir soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde, B.A. ile annesi ve kardeşlerinin ifadeleri alındı ve onlara yönelik koruyucu tedbirler uygulandı.

SUÇ MAĞDURLARI KORUNUYOR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı yazılı açıklamada, “Bir gencimizin sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda babasının madde bağımlısı olduğuna, bu nedenle ailesinin sorunlar yaşadığına dair beyanda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine derhal soruşturma başlatılmıştır. İlk aşamada paylaşımı yapan gencimiz ve ailesi tespit edilerek ayrı ayrı beyanları alınmıştır. Şüpheli tarafından darp edildiklerini ve can güvenliklerinin olmadığını beyan etmeleri üzerine, suç mağduru kadın ve çocukların korunmasına yönelik tedbirler ivedilikle alınmıştır. Şüpheli E.A. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemeleri titizlikle yürütülmektedir” ifadelerine yer verildi.

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